18 aprile 2018- 16:56 Incidenti: Padova, a Saonara scontro tra auto e bus, un morto

Padova, 18 apr. (AdnKronos) - Alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Villatora in via Vigonovese a Saonara (Pd) per lo scontro frontale tra un’auto e un bus del servizio urbano: deceduto un uomo. La squadra dei pompieri accorsa da Padova, ha non senza difficoltà estratto il conducente, rimasto incastrato nelle lamiere della Lancia Beta Montecarlo, che è stato subito preso in cura dal personale del suem 118. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il personale medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Nessun passeggero a bordo del bus è rimasto ferito. La polizia locale ha effettuato i rilievi e deviato il traffico veicolare. Le generalità dell’uomo non sono ancora note. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.