INCIDENTI: PADOVA, SCONTRO TRA AUTO E CAMION SULLA NOALESE, UN MORTO

2 ottobre 2017- 11:12

Padova, 2 ott. (AdnKronos) - Alle ore 7.10, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Noalese in via Cavour a Vigonza per lo scontro tra un’auto scontratasi con un autocarro e successivamente contro un’altra vettura: deceduto un 22 enne, illesi gli altri due autisti. I pompieri di Padova accorsi con due squadre hanno dovuto utilizzare martinetti, cesoie e divaricatori idraulici per liberare l’autista, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del giovane di Santa Maria di Sala. La polizia locale di Vigonza ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre a deviare il traffico veicolare. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.