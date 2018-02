INCIDENTI: PADOVA, SULLA A13 TIR SI RIBALTA, FERITO L'AUTISTA

Padova, 6 feb. (AdnKronos) - La notte scorsa, poco prima delle ore 2, i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Padova allo svincolo dell’autostrada A13 per l’immissione in A4 in direzione Milano per un autoarticolato rovesciatosi su un fianco mentre affrontava la curva: ferito l’autista. Le squadre del comando cittadino e di Abano hanno estratto non senza difficoltà dalla cabina del mezzo l’autista, rimasto bloccato all’interno, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Lo svincolo è rimasto chiuso durante tutte le operazioni di soccorso e il successivo recupero del mezzo.