INCIDENTI: PADOVA, TAMPONAMENTO A CATENA SULLA SR 11, DUE FERITI

5 dicembre 2017- 11:24

Padova, 5 dic. (AdnKronos) - Alle ore 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 in via Roma a Veggiano per un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture: due i feriti. La squadra pompieri di Padova hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo di autovettura Nissan , che è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Ferita lievemente anche la donna alla guida della berlina Mercedes, portata pure lei in pronto soccorso per dei controlli. Illesi gli autisti dei due mezzi pesanti. Durante le operazioni di soccorso la strada regionale è rimasta bloccata. Le forze dell’ordine sul posto per la deviazione del traffico e per i rilievi del sinistro. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi per liberare la strada.