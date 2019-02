21 febbraio 2019- 10:29 Incidenti: più tamponamenti e feriti sull'A1, difficoltà per i mezzi di soccorso

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Dalle prime ricostruzioni che arrivano dai soccoritori presenti al maxitamponamento sull'A1 Milano-Bologna, sembrerebbe ci siano stati diversi incidenti in un breve tratto di autostrada a causa della nebbia si questa mattina all'altezza del lodigiano. Per ora, i feriti 'ufficiali' sono due, portati in codice giallo agli ospedali di Piacenza e Lodi, altri devono essere valutati. Restano sul posto cinque ambulanze, due automediche e un'auto infermieristica. "Non è ancora possibile un bilancio reale", spiega l'Areu Lombardia, che fa notare le "molte difficoltà per i mezzi di soccorso date le condizioni meteo - l'elicottero non vola per nebbia - e le condizioni viabilistiche".