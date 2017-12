INCIDENTI: POLIZIA SONDRIO, INVESTIMENTO DI TRE PEDONI NON è TERRORISMO

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - "Le indagini sono corso. Allo stato, l’episodio è da ricondurre verosimilmente alle particolari condizioni psicofisiche in cui versava il giovane arrestato". Così la questura di Sondrio, in una nota ufficiale, sembra escludere l'ipotesi terrorismo per l'investimento di tre pedoni da parte di un ragazzo che sarebbe risultato ubriaco. L'uomo alla guida di una Toyota Yaris, ha percorso nel primo pomeriggio la centralissima piazza Garibaldi, e, "procedendo ad alta velocità, per alcune decine di metri", ha investito "tre persone", arrestando la corsa all’altezza di questa Via Caimi, dopo aver urtato contro un muro di un edificio. Il giovane è stato subito arrestato.