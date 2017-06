INCIDENTI: RENZI, GIUSTO PENE DURE SE SOTTO EFFETTO ALCOOL O DROGHE

27 giugno 2017- 21:33

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Si è riaperto il dibattito sula legge sull’omicidio stradale che in passato era stata molto contestata, come ricorderete. Ma era un nostro impegno con tante famiglie, e con noi stessi, e io ne vado orgoglioso. Un’altra promessa divenuta realtà. Continuo a pensare che sia giusto, infatti, aver previsto pene dure per chi mettendosi alla guida sotto effetto di alcool o droghe causa un incidente mortale". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.