3 gennaio 2019- 13:42 Incidenti: Rolfi, non si può morire per un cinghiale, legge va cambiata (2)

(AdnKronos) - "Avevo scritto in prima persona a maggio e a settembre a tutti i parlamentari lombardi e ai ministeri competenti, agricoltura e ambiente - ha sottolineato l'assessore Rolfi - per segnalare l'emergenza della eccessiva presenza di fauna selvatica in Lombardia e chiedere l'aggiornamento della legge. A oggi nessuna risposta, nessun confronto aperto e nessun atto conseguente. Ora non si può più aspettare". "Va aggiunto che i gestori delle autostrade, come evidenziato da Regione Lombardia in data 5 dicembre 2017, in territori rurali e pedecollinari - ha concluso - devono effettuare controlli più stringenti e un monitoraggio costante delle recinzioni perché recinzioni adeguate evitano qualsiasi contatto tra fauna selvatica e automobilisti. Evidentemente qualcosa non funziona anche in questo senso".