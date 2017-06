INCIDENTI: SCONTRO FRONTALE NEL MANTOVANO, MORTA DONNA E FERITI 2 BAMBINI

21 giugno 2017- 20:45

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Una donna ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi a Rodigo, comune del mantovano.La donna era alla guida di un'auto che, per cause non ancora rese note, si è scontrata frontalmente con un veicolo a bordo del quale viaggiava un uomo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica da Mantova, oltre all'elisoccorso decollato da Parma.La donna è deceduta sul colpo, mentre l'altro conducente è rimasto illeso. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche due bambini: una bimba di 4 anni che è stata intubata per trauma cranico e un bimbo le cui condizioni non sarebbero gravi.