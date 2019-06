11 giugno 2019- 11:12 Incidenti: scontro su A21 tra auto e Tir, morti genitori ma salvo bimbo di 6 mesi

Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Incidente mortale sull'autostrada A21 all'altezza di Voghera (Pavia) dove un uomo e una donna sono morti sul colpo, illeso il loro neonato di sei mesi. L'auto su cui viaggiavano, intorno alle 3 della notte scorsa, si è schiantata contro il rimorchio di un Tir. Per i genitori non c'è stato nulla da fare, mentre il bambino è stato trovato dai soccorritori in auto, ancora legato al seggiolino, che piangeva. E' stato trasportato apparentemente illeso all'Ospedale Niguarda con l'elisoccorso di Como.