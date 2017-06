INCIDENTI: SCONTRO TRA DUE AUTO NEL SIRACUSANO, 2 FERITI

24 giugno 2017- 12:00

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la statale 114, all’altezza di Priolo Gargallo (Siracusa). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, al km 141+800 si sono scontrate due auto, una Ford Focus e una Daewoo. A bordo rispettivamente un 40enne, M.B, e una 21enne, S.S. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono, comunque, gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Siracusa per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.