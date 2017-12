INCIDENTI: SONDRIO, AUTO INVESTE PEDONI, TRE FERITI

9 dicembre 2017- 15:25

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - Incidente in centro a Sondrio pochi minuti dopo le 15. Da una prima ricostruzione un auto, per motivi ancora da accertare, ha investito dei pedoni mentre percorreva un'area pedonale. Tre le persone soccorse dagli uomini del 188: una ha riportato un trauma cranico, gli altri invece hanno diverse contusioni. I soccorsi sono ancora in corso.