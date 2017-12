INCIDENTI: SONDRIO, DONNA RESTA RICOVERATA, DIMESSI DUE PEDONI INVESTITI

9 dicembre 2017- 19:30

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - Due delle tre persone investite nel primo pomeriggio nel centro di Sondrio da un'auto pirata guidata da un giovane che sarebbe risultato ubriaco sono già state dimesse dall'ospedale. La terza, una donna di 44 anni, "è tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, seppure non in pericolo di vita", fanno sapere dalla questura.