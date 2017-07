INCIDENTI: SULLA A13 CAMPER TAMPONA CAMION E FURGONE, 9 FERITI

19 luglio 2017- 15:11

Padova, 19 lug. (AdnKronos) - Alle ore 10.30 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 in direzione Venezia nei pressi dello svincolo tra Padova sud e zona industriale per il tamponamento di un camion da parte di un camper, a sua volta tamponato da un altro autocaravan e da un furgone. I vigili del fuoco accorsi con tre mezzi e 15 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i diversi feriti, rimasti bloccati all’interno dei mezzi, che sono stati assistiti dal personale del suem 118. I nove feriti sono stati trasportati in ospedale dall’elisoccorso e dalle diverse ambulanze presenti sul posto. In supporto alle squadre anche l’elicottero drago 71 del reparto volo di Venezia.. L’autostrada al momento è ancora chiusa. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada.