24 luglio 2019- 20:20 Incidenti: tredicenne morto su Palermo-Mazara, non ce la fa anche fratellino 9 anni

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatto il piccolo Antonio Provenzano. Il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto nella notte del 12 luglio sulla Palermo-Mazara del Vallo, in cui perse la vita il fratello Francesco di 13 anni, è morto nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo dove era ricoverato dal giorno dell'incidente. Antonio, fanno sapere dall'ospedale, è andato in arresto cardiaco a seguito delle gravi lesioni celebrali riportate. Il padre Fabio Provenzano, che quella notte ha perso il controllo della sua Bmw, è ancora ricoverato in ospedale. L'uomo, 34 anni, è risultato positivo al drug test eseguito subito dopo l'incidente.