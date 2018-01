INCIDENTI: TREVISO, SCONTRO TRA AUTO E CAMION, UN MORTO A CASTELFRANCO

31 gennaio 2018- 16:06

Treviso, 31 gen. (AdnKronos) - Alle ore 14.20, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 53 via Circonvallazione Est a Castelfranco Veneto per lo scontro tra un’auto e un autoarticolato: deceduto l’automobilista. I pompieri intervenuti dal locale distaccamento e da Treviso hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell’autovettura, rimasto incastrato nell’abitacolo. Nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illeso il conducente del mezzo pesante finito parzialmente fuori strada. Sul posto le forze dell’ordine per deviare la circolazione e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.