INCIDENTI: UN MORTO SU SS 51 ALEMAGNA, STATALE CHIUSA AL TRAFFICO

19 luglio 2017- 12:31

Belluno, 19 lug. (AdnKronos) - Anas comunica che in Veneto è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 51 “di Alemagna”, in corrispondenza tra i km 41.4 e 42.6 (innesto con la A27), in località Fortogna, nel comune di Longarone, in provincia di Belluno, a causa di un incidente tra un furgone e una moto. Nell’impatto una persona è deceduta. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti la Polizia stradale di Belluno, gli operatori del 118 e le squadre Anas.