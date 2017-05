INCIDENTI: VEDOVA VITTIMA STRADA, BASTA CON SCIA SANGUE, SI INVESTA IN SICUREZZA (2)

4 maggio 2017- 13:38

(AdnKronos) - "In questi giorni si osserva una recrudescenza degli incidenti stradali, nonostante anni di politiche di prevenzione, le campagne di informazione e sensibilizzazione, non si riesce ad interrompere questa scia di sangue che colora di rosso le strade e autostrade italiane - dice ancora Marina Fontana Cona - Gli incidenti avvengono per tanti motivi, la principale causa è la distrazione, soprattutto l’utilizzo scellerato dello smartphone alla guida, per parlare senza adeguati kit vivavoce, per chattare, per fare un selfie, poi a causa dell’alterazione delle percezioni dovuta all’assunzione di alcool e stupefacenti, a causa della velocità sostenuta, e anche per colpa di tante strade poco sicure, non adeguate alla viabilità e manutenute con indolenza"."Sono una vittima della strada sopravvissuta, che ha perso il marito nello stesso incidente, circa 4 anni fa, il 27 luglio 2013 - racconta Marina Fontana - Da allora lotto perché ci sia consapevolezza di quella che deve essere la responsabilità alla guida per la propria vita e soprattutto per la vita degli altri. Insieme a tanti altri in Italia abbiamo lottato affinché esistesse una legge certa per dare vera giustizia, mai vendetta, alle vittime della strada. Adesso abbiamo da un anno la legge sul reato di omicidio stradale per i casi di alcol, droga e alta velocità , ma da sola non basta, c’è ancora tanto da fare, a livello sia di legge, per tutti quei casi di distrazione, dovuti ad esempio all’utilizzo irresponsabile del cellulare alla guida senza adeguati sistemi di controllo".