3 dicembre 2018- 18:26 Incidenti: Venezia, frontale su raccordo Marco Polo causato da auto contromano

Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - E' in via di risoluzione l'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla carreggiata del Raccordo Marco Polo in direzione della Tangenziale di Mestre. Sono due le auto coinvolte, una delle quali entrata in contromano sulla bretella dallo svincolo Dese, che ha impattato semi-frontalmente con un'altra vettura che viaggiava regolarmente in corsia di sorpasso. I due conducenti risultano feriti e sono stati presi in carico dal personale del Suem e trasferiti in ospedale a Mestre. Attualmente la carreggiata rimane chiusa per la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia del fondo stradale, interessato da diversi detriti. Sul posto operano Polstrada e Vigili del Fuoco, oltre agli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre. La riapertura del Raccordo in direzione Tangenziale è prevista nei prossimi minuti, nel frattempo il traffico rimane deviato verso Campalto.