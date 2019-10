18 ottobre 2019- 16:09 Incidenti: Venezia, in A4 tamponamento tra tir, tre feriti, traffico bloccato

Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - Da poco prima delle 14:30, i vigili del fuoco sono impegnati in autostrada A4 al km 440+700 poco dopo lo svincolo di Stan Stino in direzione Trieste per un tamponamento tra mezzi pesanti: tre feriti. I pompieri accorsi da Portogruaro, Motta di Livenza e Mestre con l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i feriti tuti in maniera non grave erano assistiti dal personale del suem 118. Al momento la circolazione nel tratto interessato dal sinistro è bloccata. Sul posto oltre i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell’autostrada. Operazioni di soccorso tuttora in atto.