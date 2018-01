INCIDENTI: VENEZIA, SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, FERITE DUE DONNE

22 gennaio 2018- 12:23

Venezia, 22 gen. (AdnKronos) - Alle 8.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pialoi a Marcon per lo scontro frontale tra due autovetture: ferite le due conducenti. La squadra accorsa da Mestre ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso le due donne insieme al personale del Suem 118, che ha preso in cura le ferite per portarle in ospedale. Sul posto la polizia locale di Mestre per i rilievi autostradali. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezzo.