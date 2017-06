INCIDENTI: VENEZIA, SULLA A4 TAMPONAMENTO TRA TIR, UN FERITO

1 giugno 2017- 16:15

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - Intorno alle ore 14, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra Cessalto e San Stino in direzione Venezia per i l tamponamento tra due mezzi pesanti: un ferito. I pompieri utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato un autista, rimasto incastrato nella cabina di guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere trasferito in eliambulanza in ospedale. Illeso l’altro conducente. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Sono ora in corso le operazioni di recupero dei mezzi.