INCIDENTI: VENEZIA, SULLA ROMEA A CHIOGGIA SCONTRO TRA DUE CAMION, CIRCOLAZIONE BLOCCATA

29 gennaio 2018- 13:39

Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - Alle 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea al km 94,700 in località Valli di Chioggia per lo scontro tra due camion, di cui uno messosi di traverso su entrambe le corsie: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre intervenute dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù hanno tamponato una perdita di gasolio di cui una parte finita in un fossato da uno dei due mezzi incidentati e iniziato le operazioni di recupero dei camion per liberare la strada. La circolazione è stata deviata su strade locali alternative. Sul posto la polizia locale e il personale dell’Anas e dell’Arpav. Le operazioni di soccorso di vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.