4 dicembre 2018- 13:25 Incidenti: Venezia, tamponamenti in tangenziale a Mestre, code in direzione Milano

Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Due distinti incidenti, a poca distanza l'uno dall'altro, senza feriti, stanno creando code in Tangenziale di Mestre, direzione Milano. Entrambi gli episodi si sono verificati dopo le 12.15 al chilometro 12, poco distante dallo svincolo d'immissione Miranese. Un primo tamponamento ha coinvolto una moto e un furgone, subito seguito, più meno nello stesso punto, da un secondo tamponamento tra un furgone e due auto. Si attende la rimozione dei mezzi, rimasti incidentati in corsia centrale, con inevitabile formazione di code: attualmente in carreggiata ovest sono 3 i km di coda nel tratto Miranese-Castellana, in prevedibile aumento. Sul posto operano la Polstrada e due mezzi con gli ausiliari di CAV coordinati dal Centro Operativo di Mestre, in servizio di presegnalazione.