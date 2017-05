INCIDENTI: VERONA, SULL'AUTOSTRADA A4 COINVOLTI 4 TIR, UN FERITO

9 maggio 2017- 18:42

Verona, 9 mag. (AdnKronos) - Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A22 al km 238 tra il casello di Nogarole Rocca e Verona nord, per un incidente stradale dove sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti: un ferito. I pompieri di Verona utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici hanno non senza difficoltà liberato l’autista rimasto incastrato nella cabina del camion incidentato. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 ed elitrasportato all’ospedale di Borgo Trento. Medicati sul posto gli altri tre autisti. Sul posto la polstrada per i rilievi del sinistro e il personale ausiliario dell’autostrada. Durante le operazioni di soccorso la circolazione è stata interrotta.