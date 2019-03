4 marzo 2019- 12:35 Incidenti: Vicenza, scontro tra auto e camion, muore una donna

Vicenza, 4 mar. (AdnKronos) - Alle 7 di lunedì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 in località Merlo a San Nazario (Vicenza) per lo scontro frontale tra un’auto e un camion: deceduta una donna. I pompieri accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso con il personale sanitario la donna all’interno della Fiat Punto. Nonostante i soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della 46 enne, residente a Borso del Grappa, la quale stava rientrando da lavoro dopo aver fatto la notte. Illeso l’autista del camion. Durante i soccorsi la viabilità è rimasta bloccata. I carabinieri e la polizia stradale hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 10.