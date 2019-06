20 giugno 2019- 11:13 Incidenti: Vicenza, sulla A31 tamponamento tra 4 tir, morto un autista

Vicenza, 20 giu. (AdnKronos) - Dalle ore 9,40 i vigili del fuoco stanno operando lungo l'autostrada A4 nei pressi dello svincolo dell'A31 nel territorio di Torri di Quartesolo (Vicenza) per un incidente stradale tra quattro automezzi pesanti: un deceduto. Le squadre dei pompieri arrivate da Vicenza e Padova con 4 automezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'autista di uno dei mezzi, rimasto incastrato nella cabina di guida. Purtroppo nonostante i soccorsi l'uomo è stato dichiarato morto dal personale del 118. Illesi gli autisti degli altri mezzi coinvolti. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada. Il traffico veicolare è stato canalizzato su due corsie. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.