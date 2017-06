INCIDENTI: VICENZA, SULLA A4 TAMPONAMENTO TRA CAMION, UN MORTO

26 giugno 2017- 10:10

Vicenza, 26 giu. (AdnKronos) - Dalle ore 7.30, i vigili del fuoco sono impegnati lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Vicenza est e ovest in direzione Milano per il tamponamento tra un’autocisterna e un bilico, che trasportava granaglie: deceduto un autista. Nel violento urto l’autocisterna si è danneggiata ed è in corso una perdita di gasolio, che si sta riversando lungo una piccola roggia. La circolazione autostradale tra i due caselli in direzione ovest è bloccata. Il nucleo NBCR dei vigili del fuoco di Mestre sta approntando le operazioni per provvedere al travaso del carburante della parte delle sezioni integre. Sul posto la polizia stradale il personale ausiliario dell’autostrada e l’Arpav.