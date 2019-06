18 giugno 2019- 13:55 Incidenti: Vicenza, sulla A4 tamponamento tra tir, ferito un autista

Vicenza, 18 giu. (AdnKronos) - Alle ore 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, nel territorio di Torri di Quartesolo, poco prima dello svincolo per un tamponamento in direzione Milano tra una bisarca e un altro mezzo pesante: ferito l’autista, che trasportava auto. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vicenza e Padova anche con l’autogru, hanno lavorato per oltre venti minuti con martinetti e divaricatori idraulici per riuscire a liberare l’autista, rimasto intrappolato nella cabina di guida completamente deformata. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 e trasferito in ospedale. Nessun problema per l’altro conducente del camion fermatosi qualche centinaio di metri più avanti. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto il personale la Polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza.