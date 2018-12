10 dicembre 2018- 15:16 Incidenti: Vicenza, tamponamento sulla A4, morto un autista

Vicenza, 10 dic. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: deceduto un autista. I pompieri accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servizio, hanno messo in sicurezza i mezzi. Niente da fare, nonostante i soccorsi, per l'autista del terzo mezzo, dichiarato morto dal personale medico del SUEM 118. Illesi gli altri due. Sul posto il personale dell'autostrada e la polstrada per i rilievi. Il traffico è stato canalizzato su una sola corsia. L'intervento è tuttora in corso.