23 aprile 2018- 11:56 Indagine Ue su Alitalia

Bruxelles, 23 apr. (Adnkronos) - La Commissione europea ha deciso di avviare un'indagine approfondita per valutare se il prestito ponte per un totale di 900 milioni di euro concesso dallo Stato italiano all'Alitalia costituisca un aiuto di Stato e se sia in linea con le norme Ue sugli aiuti alle imprese in difficoltà. Per la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager, "la Commissione ha il dovere di assicurarsi che i prestiti concessi alle compagnie da parte degli Stati membri siano in linea con le regole Ue sugli aiuti di Stato. Indagheremo se sia così per Alitalia".