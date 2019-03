13 marzo 2019- 09:50 Indian Wells, Djokovic ko al terzo turno

Indian Wells, 13 mar. - (AdnKronos) - Novak Djokovic out nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il serbo, numero uno del mondo, è stato sconfitto dal tedesco Philipp Kohlschreiber per 6-4, 6-4 in un'ora e 38 minuti. Nessun problema, invece, per Roger Federer nel derby svizzero con Stanislas Wawrinka. Il 37enne di Basilea, numero 4 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4.