17 luglio 2018- 11:47 Indra: rafforza team in Italia, Celli responsabile financial services

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Indra, una delle principali società globali di tecnologia e consulenza in Europa e in America Latina, rafforza ulteriormente il proprio team manageriale in Italia con la nomina di Davide Celli in qualità di responsabile del mercato Financial Services. Celli arriva in Indra con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il posizionamento della società nel settore bancario e assicurativo italiano, con specifico focus in ambito consulting. Ingegnere gestionale presso il Politecnico di Milano, Davide Celli vanta un’esperienza ventennale in ambito business consulting, all’interno del settore dell’Information Technology, dove ha guidato importanti progetti per multinazionali come Accenture ed everis. In particolare, nella sua carriera ha maturato un’esperienza specifica negli ambiti Customer Relationship Management, Multicanalità e Capital Market, implementando nuovi servizi presso i principali gruppi bancari ed assicurativi italiani. “Nei prossimi anni i big data, l’intelligenza artificiale e la blockchain vedranno una crescita esponenziale in tutti i settori e in particolare in quello bancario e assicurativo. Grazie anche alle capacità e alle esperienze internazionali maturate in questi ambiti innovativi, Indra vuole confermare la propria posizione come partner di riferimento per i propri clienti”, ha spiegato Celli. “La nostra priorità è accompagnare i Clienti nei processi di trasformazione digitale, consentendo loro di abbattere drasticamente il time to market su servizi innovativi e distintivi, allo scopo di difendere il vantaggio competitivo sia verso i player tradizionali sia verso i nuovi player digitali globali”.