29 ottobre 2019- 15:20 Industria: 2019 anno di stagnazione per manifattura italiana, +0,2% (3)

(Adnkronos) - Le performance dei diversi settori restano comunque molto diverse. In cima alla graduatoria dei settori più dinamici si posizionano, già nel 2019, Farmaceutica (+2,2% di crescita media annua nel 2020-2021), Largo consumo (+1,7%) e Prodotti e materiali da costruzione (+2%). La Meccanica, secondo il rapporto, dovrebbe crescere in media dell'1,3% nel prossimo biennio e l’Alimentare e bevande dell’1%. In crescita sotto la media manifatturiera, nel 2020-21, anche Mobili, Sistema moda, Elettronica ed Elettrodomestici.Le prospettive restano più incerte per il settore Autoveicoli e moto, impegnato in un percorso di trasformazione dettato dalle nuove normative sulle emissioni e dai nuovi target delle alimentazioni alternative. La fase più critica dovrebbe essere toccata quest’anno, con una chiusura ancora in negativo del fatturato (-2,3%), per poi lasciare spazio a una crescita moderata (+1,3% nel 2020-21), anche se ancora insufficiente per riportare un equilibrio nel quadro settoriale. E sul settore pesa il rallentamento dell'industria automobilistica tedesca, cliente importante della filiera italiana. "Il settore Auto sta attraversando un momento di difficoltà, anche se non sappiamo quantificare quando si avrà una ripresa più accelerata", sottolinea Ilaria Sangalli, economista della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. In ogni caso si tratta di una difficoltà "temporanea, dovuta all'introduzione di nuove normative e a un processo di trasformazione intenso verso l'auto elettrica. Non è solo la Germania a soffrire di questo, ma anche la nostra filiera nazionale in prima battuta. Una trasformazione del settore è necessaria e dobbiamo accelerare in quella direzione, anche per andare a riprendere i grandi colossi cinesi e statunitensi che su questo sono partiti in anticipo".