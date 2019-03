6 marzo 2019- 14:09 Industria 4.0: a Padova continua a crescere, 150 big a I- Tronik

Padova, 6 mar. (AdnKronos) - Sistemi di “controllo macchine” automatici, interfacce per permettere a robot e automazioni presenti in azienda di dialogare in modo sempre più sofisticato, soluzioni di controllo e monitoraggio sempre più intelligenti. In una parola: Industria 4.0. Per l'undicesimo anno consecutivo Padova diventa capitale dell'elettronica grazie all'ormai tradizionale workshop di primavera di I-TRONIK. Da oggi fino a venerdì i rappresentanti di oltre 150 aziende tra le più importanti e affermate di tutto il mondo (Italia, Giappone, Corea, Taiwan, Germania, Inghilterra, Usa) si confronteranno sull'andamento del settore portando le soluzioni più innovative e disruptive.“I-TRONIK – Espandi le tue conoscenze” è il titolo dell’evento. Un'occasione per fare il punto sull'innovazione del settore ma anche per confermare l'importanza di industria 4.0 e dell'innovazione applicata alle filiere produttive. Una riprova arriva anche dalla stessa I-TRONIK che dal 2014 al 2018 ha visto il proprio fatturato crescere ben oltre il 30% superando lo scorso anno i 13 milioni di euro (+13% sul 2017). L'azienda padovana (l'unica in Veneto attiva nel settore e tra le poche operative nel Nord Est) ha anche recentemente chiuso con profitto un'operazione di Venture Capital che ha visto la cessione di Smart Application, società con sede a Reggio Emilia che si occupa della progettazione e realizzazione di sistemi automatizzati “custom” con la quale I-TRONIK mantiene oggi un sinergico rapporto commerciale.“Industria 4.0 è una vera rivoluzione industriale quindi necessita di un certo periodo di applicazione perché si diffonda e perché le aziende si possano abituare a lavorare diversamente munendosi delle competenze necessarie - hanno spiegato i soci di I-TRONIK Stefano Germani, Michele Mattei e Lorenzo Rizzoli – Dal nostro punto di vista rinnovarla e mantenerla per almeno un altro triennio è il minimo per poter pensare di mettere in atto dei veri cambiamenti nelle aziende e nel modo di lavorare”.