INDUSTRIA 4.0: ACCORDO UNINDUSTRIA TREVISO E BELLUNO-UNIVERSITà PADOVA SU INNOVAZIONE

25 luglio 2017- 11:46

Treviso, 25 lug. (AdnKronos) - Industria 4.0, le imprese ci credono e il Sistema Associativo è impegnato a superare ostacoli e resistenze per favorire l’accesso alle opportunità offerte a chi investe in innovazione. Da questo obiettivo nasce l’accordo di collaborazione siglato in questi giorni da Unir, società per la ricerca e innovazione di Unindustria Treviso e Confindustria Belluno-Dolomiti, con Unismart, società dell’Università di Padova dedicata alla promozione e valorizzazione delle competenze scientifico-tecnologiche e conoscenze innovative dell’ateneo patavino. Analogo accordo è stato recentemente siglato anche da Confindustria Padova. Unir e Unismart collaboreranno nelle attività di supporto specialistico a favore delle imprese in ambito di ricerca e innovazione, focalizzandosi anche sui temi dell’innovazione digitale di Industria 4.0. Un team composto da funzionari Unir e specialisti Unismart gestiranno i contatti e visiteranno le aziende che manifesteranno interessi ed esigenze in tali ambiti per favorire il collegamento con le migliori competenze e risorse del mondo universitario. “La collaborazione con Unismart –spiega Luca Toncelli, Presidente di Unir– guarderà all’innovazione digitale come pure ad altri ambiti della ricerca (dai nuovi materiali alle biotecnologie) sviluppati nei dipartimenti dell’Università di Padova. L’approccio di Unir continuerà ad essere quello di entrare nelle aziende, parlare con gli imprenditori, raccogliere esigenze e interessi, presentare opportunità e facilitare l’interazione col mondo della ricerca.” “E’ importante promuovere l’innovazione, anche nelle Pmi” continua Luca Toncelli, ”sia per gli aspetti tecnologici e scientifici che per quelli strategici e gestionali. In quest’ultima direzione va la collaborazione, già avviata da alcuni mesi, con Strategy Innovation, spin off dell’università Ca’ Foscari, orientata a stimolare le imprese a valutare possibili vantaggiose evoluzioni dei modelli di business e delle strategie d’impresa”.