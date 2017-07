INDUSTRIA 4.0: ACCORDO UNINDUSTRIA TREVISO E BELLUNO-UNIVERSITà PADOVA SU INNOVAZIONE (3)

25 luglio 2017- 11:46

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Una recente indagine di Fondazione Nord Est –dichiara Maria Cristina Piovesana, Presidente di Unindustria Treviso– ha valutato il coinvolgimento delle imprese in Industria 4.0: per quasi la metà rappresenta un’opportunità, mentre l’altra metà lo ritiene di minore interesse. Il nostro compito è quello di svolgere, come abbiamo sempre fatto, un’azione culturale ed informativa per far conoscere i nuovi scenari del ‘fare impresa’. L’impegno in questa direzione deve essere significativo per fare in modo che le nostre imprese manifatturiere accrescano la competitività dei loro prodotti. In questo senso, la nostra Associazione si è dotata di strumenti, mezzi e collaborazioni per fornire da subito il più adeguato supporto alle imprese”.