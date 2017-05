INDUSTRIA 4.0: CAMUSSO, SOLO INCENTIVI MA A POLITICA MANCA PROGETTO

30 maggio 2017- 13:23

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Industria 4.0 è "un sistema di incentivi, migliore di altri, perché ha favorito investimenti e processi di innovazione, ma non è certo stato un elemento di governo" dei cambiamenti che sono avvenuti nel mondo della manifattura. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine di un convegno sul lavoro a Milano. Per Camusso "la cosa che si sottovaluta è che se si individua un insieme di tecnologie che contemporaneamente stanno operando e che determinano una effettiva rivoluzione, forse la politica dovrebbe domandarsi quale progetto sociale ha, su quale sistema di welfare ha e come evita che diventi una modalità di polarizzazione e come intervenire sulla formazione". La politica, ha aggiunto il segretario della Cgil, "dovrebbe esercitare un'idea di proposta, di progetto, che mi pare che per il momento non ci sia".