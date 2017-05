INDUSTRIA 4.0: CGIL, FORMAZIONE E INVESTIMENTI PER AFFRONTARE CAMBIAMENTO

18 maggio 2017- 10:59

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Dopo anni in cui siamo cresciuti poco, in maniera diseguale e meno degli altri Paesi europei, l'Italia deve scegliere la 'via alta dello sviluppo'". Così Vincenzo Colla e Tania Scacchetti, segretari confederali della Cgil, nel corso dell'audizione svoltasi quest'oggi davanti alla Commissione Lavoro del Senato sull'impatto della quarta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro."Con il Lavoro 4.0 - sottolineano i due dirigenti sindacali - siamo di fronte ad un vero e proprio cambio di paradigma che pervade oggi la manifattura, ma che avrà effetti anche su servizi e pubblica amministrazione. Un cambiamento che sta avvenendo con velocità e dimensioni fino ad ora sconosciute, generando un clima di incertezza per gli impatti che potrà avere sull'occupazione e sulle nuove abilità e conoscenze che verranno richieste dal mercato del lavoro".Questo nuovo paradigma, proseguono, "va implementato e governato all'interno dei processi produttivi attraverso la contrattazione e la maggiore partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze".