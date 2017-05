INDUSTRIA 4.0: CGIL, FORMAZIONE E INVESTIMENTI PER AFFRONTARE CAMBIAMENTO (2)

18 maggio 2017- 10:59

(AdnKronos) - I segretari confederali della Cgil sostengono che "se non vorremo essere travolti dal cambiamento, dovremo essere in grado di dotarci di alcune strategie per favorire competenze, abilità e transizioni occupazionali e professionali. Per fronteggiare il rischio di esclusione di forza lavoro tra giovani e adulti è indispensabile un Piano nazionale di formazione continua e rafforzare il ruolo dei Fondi Interprofessionali, dell'apprendistato e dell'alternanza scuola lavoro". Inoltre, rilevano Colla e Scacchetti, "per garantire percorsi verso la maggior occupabilità, la riqualificazione, l'acquisizione di nuove competenze nel mercato del lavoro che cambia, occorre rafforzare le politiche attive, superare il sottofinanziamento dei Centri per l'impiego e un sistema di tutele e di ammortizzatori sociali più universale". È prioritario, concludono Colla e Scacchetti, "creare occupazione di qualità e con diritti, stimolando gli investimenti, così come indichiamo nel Piano del lavoro e nella nostra proposta di legge Carta dei diritti universali del lavoro".