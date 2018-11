7 novembre 2018- 18:38 Industria 4.0: Cgil, Paese in ritardo, no contrapporre innovazione a protezione

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il paese è in ritardo sull’innovazione e rischia di vedere insidiata la seconda posizione che detiene sulla manifattura". Ad affermarlo in una nota è Vincenzo Colla, segretario confederale Cgil, intervenendo all’iniziativa 'Il mio collega robot' promosso oggi da Legacoop. "Abbiamo già perso un quarto della nostra capacità produttiva -sottolinea con preoccupazione il dirigente della Cgil - Si tratta prevalentemente di imprese che non hanno saputo cogliere la sfida competitiva. Lo dimostra il fatto che quel 30% che ha investito in innovazione e internazionalizzazione ha ottenuto straordinari risultati. Ma adesso occorre guardare alle imprese che rimangono" è stata ancora la sua sollecitazione.Queste, rileva, "devono avere più coraggio ma il governo deve stimolarle con infrastrutture efficienti che colmino alcune criticità e ritardi come i costi dell’energia e la logistica. Per questo Tav e Tap vanno fatte". Inoltre, a parere del segretario confederale, "si deve riconfermare l’impegno di risorse su industria 4.0 a partire da quelle per la formazione".