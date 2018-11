7 novembre 2018- 18:38 Industria 4.0: Cgil, Paese in ritardo, no contrapporre innovazione a protezione (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo bisogno di dare una risposta al deficit di produttività investendo di più", spiega il segretario confederale definendo inoltre "sbagliato mettere in opposizione innovazione e protezione. Hanno sbagliato i governi precedenti a non voler ascoltare la domanda di protezione. Sbaglia questo governo quando non risponde al bisogno di innovazione". Infine, per Colla "non può essere ogni giorno Natale e senza politiche per lo sviluppo sostenibile il paese rischia molto e condanna il lavoro a condizioni e salari inadeguati".