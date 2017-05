INDUSTRIA 4.0: CONFINDUSTRIA, DIH SONO PORTA ACCESSO A INNOVAZIONE

22 maggio 2017- 17:25

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Con Industria 4.0 Gli investimenti stanno ripartendo, come gli ordinativi dei macchinari. Sono segnali positivi che arrivano dalle imprese". A sottolinearlo è il vicepresidente di Confindustria Giulio Pedrollo che spiega però come sul territorio "accanto a imprese già consapevoli ne abbiamo trovato alcune un po' spaventate, preoccupate di non essere pronte" ."La risposta alle loro domande è tutta nei DIH Digital Innovaion Hub che per noi rappresentano la porta d'accesso delle imprese alla trasformazione digitale e al mondo di Industria 4.0. La loro mission sarà quella di stimolare la domanda di innovazione delle imprese e creare un ponte tra queste e il mondo della ricerca e della finanza" sottolinea partecipando al Mise alla presentazione del network .