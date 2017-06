INDUSTRIA 4.0: DA INTESA SPAOLO 12 MLD PER LE IMPRESE DEL VENETO (2)

29 giugno 2017- 16:58

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per l’industria italiana, costituita soprattutto da PMI, lo sviluppo di Industria 4.0 e il relativo Piano del Governo possono essere la strada per recuperare competitività e per creare nuovi posti di lavoro grazie a elevate competenze, nuovi modelli di business e tecnologie innovative. Le opportunità di sviluppo per le realtà aziendali che riusciranno a cogliere questa sfida sono enormi, ma richiedono un intervento a tutto tondo, con investimenti in capitale fisso e immateriale, soprattutto in ricerca, innovazione e formazione, nonché trasformazioni organizzative e una continua attenzione alle evoluzioni in corso. Occorre partire subito perché le tecnologie sottostanti Industry 4.0 necessitano di 10-15 anni per raggiungere la completa maturità nel mercato ed essere pienamente efficienti. "L'obiettivo principale dell'accordo siglato con Intesa Sanpaolo, che abbiamo presentato oggi, è quello di creare un nuovo modello di interazione tra banche e imprese e la platea a cui si rivolge è quella delle Pmi italiane - ha dichiarato Alberto Baban, presidente Piccola Industria di Confindustria -. Oggi le aziende si trovano ad operare nel pieno della quarta rivoluzione industriale e devono capire come affrontare con successo i mercati evoluti. In questo contesto le tecnologie rappresentano un importante supporto soprattutto per costruire un rapporto diverso con i consumatori 4.0". "Noi siamo partiti in ritardo nel cogliere le opportunità di questa grande evoluzione, i Paesi più giovani, demograficamente e per storia industriale, hanno saputo adeguarsi meglio al cambiamento. Ora però non abbiamo più scuse: se vogliamo che le nostre imprese sopravvivano e siano vincenti non solo dobbiamo inserire l'intelligenza artificiale nelle produzioni ma dobbiamo imparare come si arriva nei mercati evoluti, come dialogare con i consumatori 4.0 intercettando i loro bisogni e realizzando prodotti e servizi disegnati sulle loro esigenze", ha spiegato.