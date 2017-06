INDUSTRIA 4.0: DA INTESA SPAOLO 12 MLD PER LE IMPRESE DEL VENETO (3)

29 giugno 2017- 16:58

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’accordo che presentiamo oggi vuole aiutare le aziende a migliorare la loro capitalizzazione e a cogliere le grandi opportunità che la digitalizzazione e i nuovi scenari offerti dalla quarta rivoluzione industriale offrono - ha aggiunto Renzo Simonato, direttore regionale di Intesa Sanpaolo - Inoltre ci vede impegnati a sostenere il nostro sistema produttivo forti della capacità di rappresentare l’acceleratore dell'economia reale: nel 2016 abbiamo fornito alle imprese e alle famiglie trivenete 4,5 miliardi di credito a medio e lungo termine, un dato in crescita di circa il 40% rispetto al 2015”.“Industria 4.0 è una grande occasione per tutte le imprese che vogliono rilanciare gli investimenti per l’innovazione e la competitività e cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale - ha dichiarato Ruggero Targhetta, presidente Servizi Innovativi e Tecnologici e rappresentate Piccola Industria di Confindustria Padova -. Una sfida che si vince con le competenze e richiede un salto di qualità culturale oltre che tecnologico. Confindustria Padova è impegnata ad aiutare la più ampia platea di Pmi ad abbracciare la trasformazione digitale, favorendo la corsa della fascia di imprese più avanzata e accompagnando chiunque vuole intraprendere la via dell’innovazione, in termini tecnologici, finanziari, formativi e di organizzazione aziendale. In questo senso l’accordo con un importante istituto di credito come Intesa Sanpaolo è una risposta concreta e adeguata ai piani di sviluppo 4.0 delle Pmi, per favorire nei nostri territori e dentro le nostre aziende un vero cambio di paradigma verso un’industria moderna, digitale e connessa”.