INDUSTRIA 4.0: PANEL FONDAZIONE NORD EST, METà IMPRESE HA APPROFITTATO INCENTIVI (3)

9 luglio 2017- 17:05

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Quando si parla di “Industria 4.0” si discute anche di riqualificazione dei lavoratori. Qual è la posizione degli imprenditori su questo fronte?Una delle critiche che è stata sollevata rispetta al piano industria 4.0 voluto dal Governo è che nel piano non si dedichi la sufficiente attenzione al tema della risorse umane. Gli imprenditori e i manager del Nord Est valutano importante (72,6%) se non decisiva (11,8%, 18,6% tra le imprese di dimensioni maggiori) la riqualificazione dei lavoratori in chiave “industria 4.0”.