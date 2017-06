INDUSTRIA 4.0: ZOPPAS (CONFINDUSTRIA VENETO), LE MISURE VANNO RESE STRUTTURALI

14 giugno 2017- 16:47

Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - "Il Piano Industria 4.0 (al momento prorogato a giugno 2018) è sicuramente tra le misure governative più apprezzate dalle imprese. Di più, è ciò che le imprese aspettavano da almeno 30 anni. Questo perché è nato sul campo, è estremamente concreto ma soprattutto perché delinea una chiara visione strategica da parte del Governo per lo sviluppo industriale del Paese". Lo sottolinea il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas."Come rilevato da un recente studio dell’European House – Ambrosetti nell’ultimo anno, grazie a questo provvedimento l’Italia ha scalato ben 20 posizioni nella classifica dei Paesi europei con il maggior numero di misure fiscali favorevoli all’innovazione, ottenendo il 2° posto del podio, dietro all’Irlanda", spiega."Quanto l’innovazione sia una delle principali leve di sviluppo è ormai ampiamente dimostrato. Se i dati dettagliati di quanto Industria 4.0 abbia inciso in Veneto sono in fase di elaborazione, possiamo già dire con certezza che oltre 1000 aziende si sono rivolte ai desk delle territoriali per avere consulenza sugli adempimenti relativi all’iperammortamento e al credito d’imposta. D’altro canto anche la fotografia congiunturale scattata da Unioncamere che vede un +4% della produzione in Veneto nel primo trimestre del 2017 rispetto all'analogo periodo 2016 con una ripartenza delle vendite all'estero del +5,2%, rileva l'effetto avuto su questi risultati degli incentivi messi in campo", continua.