INDUSTRIA 4.0: ZOPPAS (CONFINDUSTRIA VENETO), LE MISURE VANNO RESE STRUTTURALI (2)

14 giugno 2017- 16:47

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Di fronte a questo quadro sono due gli obiettivi che dobbiamo ancora porci: rendere pienamente consapevoli di queste opportunità tutte - fino all’ultima - le migliaia di Pmi che costituiscono la linfa del nostro tessuto imprenditoriale; capitalizzare e rendere solida questa timida ripresa, per non ritrovarci nel giro di pochi anni a guardare nuovamente i mercati dal fondo di un burrone", sottolinea Zoppas."Per centrarli è necessario che questo pacchetto di misure (per quando abbiano un orizzonte allungato) diventino strutturali. Dei veri strumenti di politica economica del governo per la crescita del Paese - spiega Zoppas - Molto spesso sentiamo parlare di problemi di copertura e sostenibilità di bilancio. Riteniamo tuttavia che il credito d’imposta allargato e l’iperammortamento non vadano visti come “minori entrate” bensì come leve di sviluppo atte a stimolare investimenti tali, da ritornare nelle casse dello Stato – oltretutto in quantità maggiore - sotto voce di migliori utili, aumento dell’occupazione e, di conseguenza, maggiori tasse pagate". "Siamo convinti - conclude - che questo sia non solo possibile ma anche lungimirante".