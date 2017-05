INDUSTRIA 4.0: ZOPPAS (CONFINDUSTRIA VENETO), NETWORK UN BUON PUNTO DI PARTENZA

22 maggio 2017- 18:23

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - "Un buon risultato per il Veneto, che segna soprattutto una base di partenza". Questo il commento a caldo del Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas dopo la presentazione oggi a Roma del Network Nazionale Industria 4.0 da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. "Tre i Digital Innovation Hub veneti (due già operativi – Venezia e Belluno - e uno in fase di avviamento - Verona) riconosciuti nel Network, che ci devono spronare ancora di più ad impegnarci a fare squadra e creare quell’humus fertile per accompagnare le imprese nell’era del 4.0. E’ una via obbligata per recuperare competitività e non possiamo certo fermarci adesso - spiega - La direzione è quella giusta ma la sfida principale rimane quella di rendere le aziende consapevoli di questa trasformazione e, ancor più, sviluppare una sinergia virtuosa con i Competence Center in grado di trasferire e diffondere tra le imprese le competenze e gli strumenti necessari per l’adozione delle nuove tecnologie digitali".