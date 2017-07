INDUSTRIA: A MAGGIO BALZO FATTURATO +1,5% SU MESE, +7,6% SU ANNO

25 luglio 2017- 10:16

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Balzo del fatturato dell'industria nel mese di maggio. Secondo quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat, si è, infatti, registrato un significativo incremento congiunturale del fatturato (+1,5%), che riporta l’indice sugli elevati livelli di dicembre. Nella media degli ultimi tre mesi il fatturato aumenta dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2016), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 7,6%, con incrementi del 6,7% sul mercato interno e del 9,3% su quello estero.